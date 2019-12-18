Психолог Наталья Панфилова прокомментировала решение Брухуновой родить Петросяну ребенка

18.12.2019, 20:21, Разное

Психолог прокомментировала решение Татьяны Брухуновой родить Евгению Петросяну ребенка. Наталья Панфилова пояснила о главных моментах, которые должна учесть пара с большой разницей в возрасте.
Лишь в начале декабря комик и его молодая избранница связали себя узами брака. По сообщениям прессы, Петросян с женой собирается завести ребенка. Психолог помогла разобраться, как появление малыша повлияет на психологическое здоровье пожилого человека. Как считает Наталья Панфилова, многие факторы зависят от того, в каких условиях живут супруги, поскольку в однокомнатной квартире им может быть непросто. Намного легче паре, в которой мать может уйти с наследником в другую комнату. Также некоторые обстоятельства зависят от желания самого отца, хочет ли он заботиться о новорожденном и имеет ли силы для этого. Комментируя ситуацию Брухуновой и юмориста, эксперт отметила: часто в преклонные годы мужчина, достигнув в течение жизни намеченных целей, ощущает желание заниматься маленькими детьми.

Кроме этого, жена должна уважать способности своей половинки, не последнее место здесь занимает диалог между супругами. В ситуации Петросяна и его партнерши следует учесть тот факт, что престарелый родитель может не дожить до совершеннолетия своего ребенка. Тем не менее, как сказала психолог, здесь важно, что близкий человек успеет дать наследнику, а не сколько лет просуществует в его жизни, сообщает «Слово и Дело».



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