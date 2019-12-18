Анна Заворотнюк сообщила о закрытии своего шоурума

В конце августа Анна Заворотнюк рассказывала поклонникам в Instagram о создании своего бизнеса – открытии шоурума. Недавно же дочь борющейся с раком актрисы пояснила о его закрытии.

Поначалу звездная наследница была полна идей и желаний реализовать себя в качестве дизайнера. Тогда Анастасия Заворотнюк делилась с подписчиками успехами молодой предпринимательницы. Однако в реальности ситуация оставляла желать лучшего, ведь цены в шоуруме для многих были завышенными. Свои наряды бизнесвумен продвигала через соцсеть, но и это не принесло никакого результата. На днях появилась информация о закрытии модного бутика. «Мы переезжаем в другое место, поэтому примерка возможна только по доставке», — рассказали сотрудники магазина.

Как считают фолловеры Анны Заворотнюк, у нее нет средств и сил развивать свое дело, поскольку все деньги идут на оплату лечения матери, которая сейчас находится на реабилитации в престижной клинике. СМИ сообщали о парализации артистки, но ее родные опровергли эти слухи. «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе», — комментировала происходящее семья телеведущей.

Близкие звезды «Моей прекрасной няни» возмущены поведением журналистов, которые днями дежурят у больницы, где проходит лечение знаменитость. На странице поддержки артистки в Instagram они заявляли о том, что у папарацци тоже есть дети и родственники, которые могут оказаться на ее месте.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Телеведущая Алёна Хмельницкая на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое в тренажёрном зале. Артистка решила похудеть к Новому году, а потому устроила себе «экзекуцию». В кадрах ролика Алёна Хмельницкая демонстрирует усердное исполнение упражнений на пресс, тяжело дыша, но улыбаясь на камеру. В подписи артистка призналась, что ещё пару месяцев назад даже не задумывалась о […]