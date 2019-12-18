Цыпкин обматерил Собчак из-за обнаженных фото своей жены

Российский писатель и сценарист Александр Цыпкин выложил на своей странице в Instagram фото своей обнаженной жены, адресованное Собчак. Телеведущая ранее заявила, что публикация «голых» фото женщинами старше 40 лет – признак отчаяния.
Собчак разместила в своем Instagram пост, в котором раскритиковала женщин старше 40 лет, выкладывающих в Сеть свои обнаженные фото.
«Давно заметила по фоткам в инстаграме – чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее». Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?», – написала Собчак.
Цыпкин в комментариях к посту телеведущей решил, что Собчак намекает на его 40-летнюю жену Оксану Лаврентьеву. Писатель попросил телеведущую не завидовать и обматерил ее. «****** (Отстань) уже от Оксаны, ну стыдно уже», – написал он.
Позже Цыпкин опубликовал подряд целых два снимка своей обнаженной супруги в своем Instagram, заявив, что «одобряет такое фото своей жены» в ее соцсетях.
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Ранее Собчак, будучи беременной, снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала.
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