«Только что вышел из душа»: Лазарев объяснил свое появление голым

По словам
вокалиста, каждая песня нового сборника – это отдельная глава его жизни.
Поклонникам Сергей Лазарев рекомендует слушать композиции именно в том порядке,
в котором он их собрал. Так фанаты смогут не только услышать, но и «увидеть»
альбом, прочувствовать его.
Звезда подчеркнула,
что концептуальной является и обложка пластинки. На ней Лазарев запечатлен без
рубашки.
«Я там с голым торсом и мокрыми волосами, словно только что
вышел из душа. Такой как есть – без прикрас, без прически, без одежды. Чистота
души, оголенные нервы и открытое сердце», – говорит Сергей Лазарев.
Артист добавил, что очень изменился за последние годы. Он
повзрослел, многого достиг, встал на ноги. Теперь Сергей Лазарев отец двоих
детей и единственный кормилец в семье.
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«Я стараюсь честно жить, несколько это возможно в моей
профессии, делать свою работу хорошо, и, наверное, меньше хочу кому-то
нравиться и стараться, чтобы меня полюбили. Не хочу, чтобы люди думали, что я
всегда милый. Многие видят меня «мальчиком-зайчиком», у которого всегда все
хорошо. Но это не так. Я – человек, со своими плюсами и минусами», – цитирует Сергея Лазарева журнал Hello!
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