СБУ заявила о попытке РФ дестабилизировать Украину с помощью «воров в законе»

Служба безопасности Украины утверждает, что в Луганской области пресечена попытка международных криминальных кругов дестабилизировать ситуацию. СБУ заявляет, что у «воров в законе», которые этим занимаются, есть кураторы из России.
«Служба безопасности Украины блокировала очередную попытку спецслужб РФ дестабилизировать обстановку на востоке нашего государства через деятельность транснациональных организованных группировок», – говорится в сообщении на сайте СБУ.
Утверждается, что представители международных криминальных кругов координируют деятельность «воров в законе», а также связанных с ними организованных групп, которые причастны к особо тяжким преступлениям.
«По замыслу кураторов из России, обострение криминогенной обстановки на Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе», – заявили в СБУ.
По данным спецслужбы, в Луганскую область прибыл уголовник из одной из стран Южного Кавказа, который объявлен на Украине в розыск.
«Там злоумышленник должен был координировать деятельность преступных группировок и установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона. Через противоправную деятельность иностранец планировал создать механизм влияния на местные органы государственной власти», – заявили в СБУ, добавив, что действия уголовника якобы руководил «связанный со спецслужбами России» Лота Гули, который уже пять раз был судим и сейчас проживает на Ближнем Востоке.
У злоумышленника провели обыск, нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Еще в августе 2017 года председатель украинской национальной полиции Сергей Князев заявил, что РФ якобы целенаправленно засылает на Украину «воров в законе».
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