Есть пострадавшие: в Саратове стрела башенного крана рухнула на рабочих

18.12.2019, 20:06, Разное

В Саратове на стройплощадке школы произошло обрушение стрелы башенного крана. В результате ЧП пострадали двое рабочих. 

Получившие травмы граждане были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, пишет сайт VSE42.RU. 



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