Украина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией

Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в Twitter.

«В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы», — говорится в сообщении.

До Північної Македонії без віз уже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи! pic.twitter.com/uVZFY3ajDg

— Andriy Zayats (@ZayatsAz) December 17, 2019

Согласно документу, граждане Украины смогут посещать Северную Македонию без виз в течение 180 дней при условии, что одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд.

Также отменяются долгосрочные визы на пребывание в стране более 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции, но граждане смогут оформлять долгосрочные визы других категорий.

В украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран – за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых Островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сент-Винсента и Гренадин, Соломоновых Островов и Ямайки.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

В мировом рейтинге Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 22-е место. Граждане Украины могут въехать без визы в 140 стран, еще в 58 государствах можно получить визу по прибытии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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