Белковые продукты провоцируют ожирение

Прежде всего, стоит внимательно подойти к выбору продуктов. Ведь некоторые из них, несмотря на высокое содержание белка, могут дать обратный эффект. Более того, их чрезмерное потребление приводит к ожирению.

Первые в списке запрещенных продуктов – йогурты. Речь идет о тех, которые с добавками или имеют фруктовый вкус. Поэтому следует отдать предпочтение био-йогуртам. В них не содержатся консерванты и сахар.

Также в этот список можно отнести белковые коктейли, протеиновые батончики и плавленные сыры. В них также, как и во фруктовый йогуртах, много консервантов, сахара и трансжиров.

Не стоит забывать об орехах. Безусловно, это очень полезный продукт, но важно следить за их количеством. Суточной нормой орехов принято считать одна горсть в день, сообщает ToDay News Ufa.

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Публикация от Work Online (@essense_products) 18 Дек 2019 в 3:22 PST

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