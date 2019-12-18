На полицейских в Серпухове завели дело после удушения задержанного

18.12.2019, 20:05, Новости дня

В Серпухове в отношении сотрудников полиции возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Причиной этого стала смерть задержанного ими мужчины.

По данным следствия, 15 декабря наряд полиции задержал у кафе пьяного мужчину, который нецензурно выражался. Его посадили в патрульный автомобиль и повезли в отдел для составления протокола. Однако, когда машина подъехала к отделению, задержанному стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть, сообщается на сайте СК Подмосковья.

«Согласно предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота. Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины в МУ МВД РФ «Серпуховское», были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего», – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что точную причину смерти задержанного установит судмедэкспертиза. Сейчас следователи изучают записи камер у кафе и устанавливают очевидцев конфликта.

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