Эксперты рассказали, о каких проблемах со здоровьем может говорить постоянная тошнота

Чувство тошноты обычно испытывают при отравлении, однако иногда такая проблема приобретает характер постоянной. Эксперты рассказали, на какие проблемы со здоровьем может указывать подобный симптом.
О пищевом отравлении может свидетельствовать рвота, которую сопровождают болезненные ощущения в области пупка и расстройство кишечника. Но если тошнота наблюдается сразу после еды, то можно говорить о возможной патологии желчевыделительных путей, дуоденогастральном рефлюксе, желудочной язве или воспалении двенадцатиперстной кишки, а также панкреатите. Исправить ситуацию можно, исключив из меню блюда, провоцирующие неприятный симптом. Если же тошнота сопровождается болями в верхней центральной части живота в нижнем подреберье, она может сигнализировать о воспалительных процессах в желудке или двенадцатиперстной кишке.
Может тошнить и после выкуренной сигареты, если курящий страдает эрозивным гастритом или гастродуоденитом, язвой желудка или гастроэзофагеальной рефлюксией, одним из признаков которой является выброс в пищевод содержимого желудка. Утренняя тошнота, кроме беременности может говорить и о таком серьезном недуге, как патология системы выведения из организма желчи. Рвоту может вызвать застой желчи и ее выброс в желудок. Раздражая желудок ночью, она приводит к тошноте и горечи во рту, а также охриплости голоса и желтому налету на языке.
Если тошнота сопровождается головной болью, это может быть последствием черепно-мозговой травмы, либо маркером повышения густоты крови и тромбозов, либо же, наоборот, ее разжижения. Тошнит пациента и в случае наличия мигрени, а также, если есть нарушения в головном мозге, например, при цереброваскулярном расстройстве. Из-за него сосуды мозга патологически сужаются, что вызывает кислородное голодание и опасно развитием инсульта. Также рвота наблюдается при менингите, расстройствах нервной системы или вестибулярного аппарата, при эндокринных заболеваниях, включая сахарный диабет, болезнях сердца и сосудов, а также при колебаниях артериального давления.
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