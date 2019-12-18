Мощные смартфоны Huawei P40 с новым дизайном представят в марте

18.12.2019, 20:04, Разное

Согласно данным руководителя компании Huawei, новую мощную линейку P40 представят в марте. Смартфон с мощным дизайном появится на торжественном мероприятии в Париже.
В то же время представители корпорации сообщили, что более точная дата анонса будет озвучена позже. По словам специалистов, гаджеты Huawei P40 будут работать на базе OC Android, но без поддержки Google-сервисов. Производитель опроверг информацию об оснащении мощных смартфонов Harmony OS и заявил: использование этой ОС в Европе пока не планируется. Также известно, что смартфоны представят с новым дизайном и большими отличиями от предыдущих версий.

Обещают провести изменения и в техническом плане. Речь идет об установке в Huawei нового процессора и усовершенствованной камеры с 5 датчиками. Ранее сообщалось о селфи-камере аппарата с тремя модулями.



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