Еще один гвоздь для Газпрома

Не будучи специалистом в вопросах торговли газа, трудно даже представить, сколько и как Украина теряла, связавшись с Газпромом. Речь идет не только о прямых поставках, которыми Газпром пытался вывернуть Украине руки на сумму почти $60 млрд., но и о транзитным договором.

Не знаю, что там было в нем прописано, но сегодня выяснилось, что именно условия транзитного договора не позволяли создать ряд точек входа газа от других газотранспортных компаний.

Так, сегодня «Оператор ГТС Украины» и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор.

Новая точка входа «Исакча1 – Орловка1» начинает работать с 1 января 2020 и Украина получает доступ к Трансбалканскому газовому коридору. Это стало возможно только после окончания транзитного договора с Газпромом, чье действие прекращается 31 декабря текущего года.

Теперь Украина получает инструмент для транспортировки газа по маршруту Украина – Румыния в объеме 17,8 млн кубометров в сутки, а также в обратном направлении в объеме 15,8 млн кубометров в сутки.

Между прочим, этот маршрут создает дополнительные мощности для поставки не только на Юго-Запад Украины, но и в Молдову, которая получает возможность слезть с российской газовой трубы.

А это говорит о том, что даже ели с 1 января РФ остановит транзит газа через территорию Украины, Молдова не окажется в «мешке» и сможет получать газ с направления Румыния-Греция.

С учетом того, что беспрецедентно большое количество газа уже закачано в подземные газохранилища как Украины, так и многих европейских стран, а также все более реальные перспективы перекрытия российских поставок за счет новых источников – СПГ, газ Азербайджана и так далее, то в этих условиях «обрубить» транзит через Украину Россия сможет, но понесет самые большие издержки.

Более того, фирменная «газпромовская», а по сути – путинская упертость, может сыграть злую шутку в плане того, что игры с вентилем могут закончиться на традиционный рынок Газпрома других поставщиков, которые окончательно его оттуда вытеснят.

Похоже на то, что в РФ это понимают, поскольку комментарии этой новости либо откровенно унылые, либо российская пресса снова и снова возвращается к теме «реверса», при котором Украина получает российский газ «дороже». Но такие письмена – чисто для внутреннего потребления, поскольку газпромовский газ уже сейчас для европейских потребителей стал самым дорогим.

Если тенденция снижения цены СПГ сохранится, то транзит из РФ станет все менее актуальной и интересной темой. И что самое интересное в этой ситуации, всю эту красоту Путин сделал лично.

Кто-то, когда-то посчитает ущерб, нанесенный лично этим дедом, своей стране и сумма, полученная из прямо уведенных денег и потерь, связанных с беспробудной тупостью Путина и его холуев, ужаснет россиян.

Но пока они будут читать о «дорогом реверсе» и пускать слюни. Что же, всему – свое время.

Линия Обороны

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