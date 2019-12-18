Бабченко потроллил росСМИ из-за «депортации» из Израиля

СМИ распространили информацию о том, что российского журналиста Аркадия Бабченко, некоторое время проживавшего в Украине, якобы выдворили из Израиля.

Своей реакцией он поделился в Facebook. «Когда жизнь опередила мечту. И мэм стал реальностью. А меня-таки выдворили из Израиля», – написав Бабченко.

«Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы – нет вида на жительство – нет вида, нет разрешения на работу – нет разрешения, нет работы. Что тут в принципе можно обсуждать? Казалось бы. Но нет», – возмутился Бабченко.

Он обратил внимание на то, что СМИ, в большинстве своем российские, тут же опубликовали материалы с громкими фразами «Вышвырнут в Мордор», «Сбежавший заныл», «В Израиле невозможно работать».

Примечательно, что Бабченко так и не дал ответа, выдворили ли его на самом деле из Израиля. В комментариях он продолжил троллить россиян, устроивших шумиху в сети.

Некоторые пользователи при этом отметили, что Бабченко просто продолжил фейк, который появился в СМИ. Сам же он неоднозначно резюмировал: «Запрет на работу и угроза депортацией закончилась тем, что меня таки выдворили из Израиля. Все по канонам. Классика жанра».

Отметим, поводом для новостей росСМИ стал пост Бабченко несколькими днями ранее.

«Вообще, конечно, странные ощущения, когда тебе официально запрещено работать. Под угрозой депортации, Карл. Ах ты сука, ты что, на работу ходил? Давай его в самолет и в Мордор, пацаны. Пока нет разрешения на работу, нельзя заниматься никакой трудовой деятельностью, приносящей доход. Казалось бы. Ребят. Я журналист. Я ваши рабочие места отнимать не буду никаким боком. Ровно наоборот», — написал он.

Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня-таки выдворили из Израиля.

Казалось бы, стандартная…

Posted by Аркадий Бабченко on Wednesday, December 18, 2019

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