«Это рейдерский захват, наше здание кому-то понравилось». Врач ГОКБ № 1 о массовом увольнении сотрудников

Руководство Городской онкологической больницы № 1 сообщило сотрудникам филиала № 2, который специализируется на экстренной гинекологической помощи, что здание закрывается на ремонт, а весь персонал (около 100 медиков) должен уволиться по собственному желанию в кратчайшие сроки. Врачи узнали об этом еще 6 декабря и начали протестовать, а в среду, когда в больницу приехали представители «Альянса врачей», следом за ними прибыли Росгвардия и полиция. В разговоре с The Insider врач-гинеколог ГКОБ №1 Татьяна Козаева назвала происходящее «рейдерским захватом». По ее словам, ремонт — всего лишь формальный предлог, чтобы закрыть больницу, потому что здание «кому-то понравилось».

В больнице рейдерский захват, потому что кому-то понравилось наше здание. При этом были нарушены все правила увольнения. Без всяких приказов, по согласованию, с какими-то взятками от главного врача. И все, закрывают больницу.

Об увольнении стало известно 6 декабря в 10 часов утра и до сих пор они нас мучают. Сегодня пришли представители Росгвардии и полиции, они появились после того как в больницу пришла Анастасия Васильева, председатель профсоюза врачей.

Сейчас у нас было совещание, на котором был руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он повторял, что в больнице нужен ремонт. Мы показали ему здание, он посмотрел и говорит: «Все равно нужен ремонт, сейчас таких больниц нет». Я ему говорю: «Так онкобольных стены лечат или врачи?». Я сказала ему о том, что люди задыхаются в скоропомощных больницах, пациенты и врачи говорят, что здесь уникальная больница, потому что у нас к каждому больному индивидуальный подход. Мы действительно помогаем людям. В этой больнице родилось очень много детей. Мы боремся за эту больницу, потому что хотим, чтобы и нам и, самое главное, пациентам было хорошо. Мы хотим, чтобы они поняли, что больницу нельзя закрывать. Оптимизация должна заключаться не в этом, а в укрупнении, в покупке новой техники, в роботизации.

Вместо этого больницу хотят отдать под хоспис, который делается для Саиды Гаджиевой [заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы]. А ей нужно просто пропиариться, ей все равно. Давайте лучше сделаем так, чтобы тяжелобольные дети были здоровыми благодаря нам. Но они не хотят этого. Они хотят, чтобы все были больные, чтобы в скоропомощных больницах люди задыхались от работы, потому что врачи там не могут оказывать помощь в непрерывном режиме, это невозможно, все уходят оттуда, потому что не хотят так работать. И, самое главное, от этого страдают люди, а люди — это наша страна. Так нельзя.

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