Мнение: Подготовка к вторжению

Турция намерена ближайшее время отправить в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии и возможности отправки туда своих войск, заявил президент страны Тайип Эрдоган в среду. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку Правительству национального согласия Ливии, включая отправку туда своих военных, при этом она не считает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара законным лидером.

Подготовка к турецкому вторжению в Ливию очень напоминает последние несколько недель перед российским вторжением в Сирию за тем исключением, что российская интервенция была засекречена от российского же народа, который узнал о ней только после того, как Совет федерации в 15 минут решил вопрос войны и мира, впрочем, мира пока не видать и не будет видно еще очень долго. Для всего остального мира приготовления России к агрессии стали очевидны с начала лета 15 года.

Собственно подготовительная часть турецкого вторжения уже ведется — на ливийской территории развернуты подразделения, которые будут принимать турецкие транспорты, уже созданы пункты будущей дислокации, вокруг них устанавливается охранные зоны. Установить принадлежность тех, кто ведет эту деятельность, не просто, но, похоже, что эту часть работы турки отдали своим частным структурам в координации с военными.

Эрдоган проводит политическую часть подготовки к вторжению. Делегация в Россию — один из ее эпизодов. В Ливии Турция и Кремль будут противниками, и здесь позиции Эрдогана более уязвимы, чем в Сирии. В Сирии Эрдоган, по сути, в основном разрушал действия своих партнеров из Кремля, что было гораздо проще. В Ливии, напротив, именно Турции придется проявлять инициативу, которую будут разрушать уже ее противники.

В военно-политическом отношении задача Эрдогана не выглядит простой — география Ливии делает бессмысленной стратегию борьбы за территории, здесь ключевое значение имеют точки связности и транспортные коридоры, важнейший из которых лежит вдоль всего побережья. Это классический сюжет всех пустынных, морских или звездных войн: борьба всегда разворачивается за опорный пункт: оазис, архипелаг или планету. Война в пустынном пространстве не имеет ни малейшего смысла — пустыня остается открытой для всех, защитить ее невозможно, да никто и не будет этим заниматься.

Пустынная война невероятно затратна. Оборона любого ключевого пункта требует создания целой сети вынесенных за его пределы аванпостов, а для их защиты и обороны требуется создавать все новые и новые наблюдательные и опорные точки. Кстати, именно поэтому российская армия позорно бежала из Пальмиры, которую пришлось брать второй раз — большая часть сил гарнизона Пальмиры была вынесена на удаленные позиции, и боевики ИГИЛ, сбив несколько аванпостов, смогли войти в Пальмиру, оставив две трети гарнизона попросту не у дел в пустыне. Защитить сам город площадью полтора на два километра имеющимися там силами было невозможно, потому и бежали, оставив теплый борщ в столовой.

В Ливии война идет примерно так же — ни у кого нет достаточных сил, чтобы создать два-три пояса обороны вокруг каждого значимого пункта или перекрестка дорог. А потому вся война превращается в Гуляй-поле, где сторона, добившаяся локального успеха, тут же передает все преимущества противнику, который теперь меняется с победителем местами и получает право на матч-реванш.

Хитрые планы и стратегии сводятся в такой войне к использованию ошибок противника или принуждению его к их совершению. Либо ты просто заваливаешь противника ресурсом. Что именно намерен делать Эрдоган в Ливии — вполне очевидно, но вот как именно он будет это делать — тут вопрос.

В Ливии ведут войну две крупных коалиции. С одной стороны — Турция, Катар и в какой-то мере благожелательно относящаяся к этому союзу Франция. С другой — Саудовская Аравия и ее союзники и попутчики. Кремль здесь является подручным у саудитов, что впрочем, совершенно не вызывает удивления — Россия деградировала до статуса расходного материала для туземных шейхов по вполне объективным обстоятельствам.

Логика Эрдогана перед вторжением вполне очевидна — постараться исключить из противостоящих ему сил хотя бы несколько, чтобы упростить систему уравнений до того, как придется их решать. Россия в этом смысле наиболее удобный элемент головоломки, так как у Эрдогана есть неубиваемый аргумент для любой торговли с Путиным — безопасность Турецкого потока. Теперь Кремль насмерть попал в кабалу к Турции, вырваться из которой практически невозможно. Позиции для размена очевидны — нейтралитет России по отношению к любым действиям Турции в Ливии в обмен на безопасность газового транзита через Турцию. Как именно Кремль будет объясняться перед нанимателями-саудитами, Эрдогана не беспокоит — выкручивайтесь как-нибудь сами. Не маленькие.

Источник: Эль Мюрид

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