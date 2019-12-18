Ты тоже можешь!: «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

18.12.2019, 19:51, Новости дня

«ВкусНата» – производитель фруктовых снеков. Компания создана в 2019 году в Омске. Ее основатель – Наталья Кубрина. Компания выиграла участие в Российско-Китайском молодежном бизнес-инкубаторе, а также подписала соглашение с одной из китайских торговых компаний. Оборот компании – 150 тысяч рублей в месяц.

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