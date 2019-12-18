Власти Москвы назвали провокацией действия «Альянса врачей»

Информация СМИ том, что врачей ГОКБ №1 якобы принуждают массово увольняться, а главный врач больницы Всеволод Галкин вызвал для этого Росгвардию, не соответствует действительности, заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать. На таких конференциях обсуждаются исключительно медицинские вопросы, связанные с тактикой лечения конкретных пациентов, в связи с чем, присутствие посторонних недопустимо. О чем главный врач больницы Всеволод Галкин и сообщил Анастасии Васильевой», – говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения.

Нахождение в больнице сотрудников Росгвардии связано с тем, сотрудник ЧОПа больницы по просьбе неизвестного лица нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии сотрудников Росгвардии, сообщили в департаменте.

«Главный врач с коллективом в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании. Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание. Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен», – сообщается на сайте.

Департамент здравоохранения Москвы подчеркивает, что всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ №1 будет предложена работа в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией. 16 сотрудников уже выразили желание продолжить работать в других структурных подразделениях ГОКБ №1, они будут переведены в соответствующие отделения, в т.ч. в новый онкохирургический корпус на Загородном шоссе, 18а.

«Всем остальным сотрудникам будет предложена работа в других медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией. Сотрудники Кадровой службы Департамента здравоохранения уже начали проведение встреч с персоналом больницы. Медицинские сотрудники также будут приглашаться на индивидуальные встречи с руководителями больниц, в которых им предлагаются вакансии», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на «Альянс врачей», что врачей горбольницы вынуждают уволиться в связи с ремонтом здания.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Эффективные менеджеры» путинского розлива опять дали стране «прикурить». Расскажем об их «горении» на работе. «Коммерсант» потряс страну новостью, что последствия пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» предварительно оцениваются в 95 млрд. рублей. Ничего себе, пожарчик! При том, что стоимость крейсера такого класса и такого срока службы, как «Адмирал Кузнецов», оценивается в 110 млрд. рублей. 95 млрд. […]