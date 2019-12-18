Мнение: Ускорение роста, говорите? Ну-ну…

Продажи автомобилей в ноябре рухнули. Об этом в начале декабря заявила АЕБ — на 6,4% к прошлому ноябрю.
А вчера Росстат порадовал сокращением их производства: сразу на 19,5%, почти на 1/5. Ушел в минус (на 2,1%) и показатель за 11 месяцев.
Это — прямой результат конфликта российских элит. Атака Орешкина на Набиуллину (https://t.me/SerpomPo/4245) (с молчаливого одобрения Путина) с обвинениями в закредитованности населения страны привела к резкому торможению потребительского и автокредитования осенью этого года. А с лета — резко падает также ипотека (https://t.me/SerpomPo/4734).
Это важные и очень символические индикаторы, показывающие реальное состояние любой экономики — продажи недвижимости и товаров длительного пользования (авто, например). Если тут все плохо — то в экономике хорошо быть не может…
У людей и так нет денег, а еще и торможение кредитов… Экономике расти некуда. Покупателей нет. И убили даже тот небольшой рост, который был, собственноручно Орешкин и Набиуллина.
Аплодисменты!
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Источник: СерпомПо
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