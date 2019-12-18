Армия Хафтара заявила об окружении сил ПНС в Триполи с суши

Ливийская национальная армия (ЛНА) окружила с суши силы Правительства национального согласия (ПНС) в столице Ливии Триполи, сообщил начальник по моральной подготовке ЛНА бригадный генерал Ахмед Махджуб.
По его словам, в некоторых районах Триполи идут уличные бои с отрядами Правительства национального согласия (ПНС), столица окружена «от моста аз-Захра до эль-Бакиа», передает РИА «Новости».
«Они (отряды ПНС) отошли оттуда полностью, и наши отряды встретились друг с другом. Таким образом столица полностью окружена (с суши)», – сообщил Махджуб.
Силы ЛНА ранее заявили, что добились новых успехов в Триполи.
На прошлой неделе Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи. В понедельник сообщалось, что в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны членов ПНС премьера Фаиза Сараджа.
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