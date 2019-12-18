Мнение: Вредитель и идиот

Нашу страну губят две вещи: повальный непрофессионализм и крысы. Часто явная глупость сочетается с крысиной хитростью, когда идиот вполне умышленно наносит вред нашей стране.

Не понимаю зачем прочитала статью на премерзком сайте Эхо Москвы. Чувак, позиционирующий себя автомобильным экспертом, с напыщенной глупостью заявляет, что автопром нашей стране не нужен — и так проживём.



Фото: Соцсети

Ну, действительно, ведь как-то живём сейчас, верно?

А лично меня это бесит. Когда на дорогах — корейское говно, барыши с производства которого кто-то снимает зарубежом, меня это бесит.

Почему Россия не должна стремиться восстановить автомобилестроение? Разве это во вред? Или это приносит мало денег?

Есть два критерия сильной страны. Сильная имеет: первое — армию, против которой воевать бесполезно, и второе — сильную экономику, которая зиждется на наукоёмких и высокотехнологичных производствах.

Таких, как например, авиационное производство или автомобилестроение.

Самолёты мы уже благополучно просрали. А вот «эксперт» Эха предлагает теперь убить и единственное оставшееся автомобильное производство — ГАЗ.

С пеной у рта либераст-идиот настаивает, что вложения в автомобилестроение не нужны и бессмысленны, раз есть отвёрточная сборка Форда с Тойотой.

По факту любая бабушка на диване лучше разбирается в автопроме, чем этот горе-эксперт. Автор считает, что у нас и так достаточно компонентных производств и нам не страшны никакие санкции.

Серьёзно? А если завтра прижмут за яйца очередной концерн Бош, как зажали до этого Сименс, и все западные поставщики запчастей просто свалят?

Этот блогГер-эксперт Асланян (очень уж хочется назвать его Ослоняном) вообще видел, что творилось в отрасли последние годы? Правительство слило свой российский автопром, создав лучшие условия для производств иномарок и не заставив их здесь локализоваться.

В итоге иномарки закупают компоненты для своих заводов зарубежом, а многие российские поставщики компонентов остались без работы и сдают в аренду свои цеха под магазины и склады.

О какой локализации иностранных производителей ведёт речь Асланян? Когда в Россию пришёл Форд, он оборудование здесь покупал? Не-е-ет, купили всё у себя в своих странах. И если у нас они создают, например, тысячу рабочих мест на сборке, значит в пять раз больше рабочих мест они создали за рубежом, чтобы именно там производить всю комплектацию и везти сюда.

Ну это же очевидно даже для диванных экспертов!

Автор решил доказать, что у нас всё хорошо с компонентами, потужился и смог припомнить единственного производителя компонентов на территории России — Бош. А что этот Бош? Они, как и Форд, могут на раз свернуться и уйти из России из-за санкций.

Если санкции повалят ГАЗ, то повалится половина отрасли запчастей вместе с ГАЗом. Последние поставщики закроются. А Асланяну ведь фиолетово, он живёт припеваючи в Москве, а что будет с работягами в регионах, ему до лампочки.

У нас в стране сделали ставку на сырьевые товары. Газ всё качаем и нефть. И у нас вся налоговая и банковская система построена так, что нам выгодно продавать не нормальный готовый продукт, имея огромную с него прибыль, не автомобили, а сырьевые ресурсы.

На ГАЗе же правильно говорят, что надо развивать свою промышленность. Свою! Создавать свою базу производства всех комплектующих! Самим зарабатывать и не мочиться в трусы от страха санкций!

Впрочем, давно известно, что Асланян ненавидит весь российский автопром и спит и видит, чтобы в России закрылись все автозаводы.

Мне интересно, кто такому «эксперту» за вредительские высеры платит? Говорят, ему иностранные автоконцерны дают бесплатно иномарки погонять, он и топит за них. Неужели так дёшево — за аренду авто продался?

Но даже погонять на авто уже не дают. Пожалели после истории с Нисаном, когда тачка просто пропала, а он всё свалил на любовницу.

Вот ведь мерзость.

А как вы относитесь к непрофессионализму и вредительству либерастов? Сталкиваетесь с этим? Бесит или уже привыкли?

Источник: Лена Миро

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