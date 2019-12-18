Ирина Шейк показала любовника в кровати

Накануне светская львица в очередной раз подтвердила догадки окружающих. Она показала лежащего в постели в ее гостиничном номере Рована.

Молодой человек был полностью одет. Он копался в своем смартфоне, слушает музыку и улыбался, пока Ирина все это снимала на видео. Запись Шейк опубликовала в Сторис на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Молодой человек решил не отставать от возлюбленной и тоже поделился роликом с ее участием. Фотограф запечатлел российскую модель в момент ее прыжка на кровать в одном халате и без макияжа. Вероятнее всего, Ирина вышла прямиком из душа, сообщает Пятый канал.

«Когда ты врываешься в 2020 год», – оставил шутливую подпись Рован.

Напомним, Шейк подтвердила слухи о новом романе еще в начале декабря. Тогда девушка показала, как они общаются с Папье по видеосвязи перед сном, находясь далеко друг от друга.

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