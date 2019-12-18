Мнение: — Хочу стать кремлеботом. — Вы — тупой? — А у вас — что, других не берут?

Я кремлебот. Сколько платят? https://cont.ws/@Starfire/1532740

В Америке имеет место быть попытка импичмента президента Трампа.

За что демократы из гнезда Хиллари хотят снять неистового Донни? За его разговор с Зеленским, в ходе которого он прозрачно намекнул украинскому президенту, что надо не только рассчитывать на помощь Америки, но и помогать ей. Например, в деле расследования откровенной коррупции, связанной с назначением сына вице-президента Байдена на пост руководителя газовой компании в Киеве с зарплатой под 80 000 долларов в месяц, хотя сам отпрыск американского «вице» не только никогда не имел опыта или образования в этой отрасли, но и вообще был дураком и наркоманом. Проще говоря — дармоедом и нахлебником, позором своего папы.

На что тут надо обратить внимание? На то, что в ходе этой кампании по импичменту демократы даже не пытаются оспорить правоту Трампа. Они знают, что он прав. Поэтому имя обделавшегося сынули мистера Джозефа Байдена ими даже не упоминается. Как говорится, от греха! Чтобы не обострять и не нагнетать.

Вместо этого, птенцы мадам Клинтон звонко щебечут о «страшном нарушении американских свобод и об угрозе национальной безопасности США», которую представляет Трамп своим расcледованием вороватой семейки Байденов. На нашем языке это называется троллингом. Причём, троллингом тупым. Потому что всем в Америке давно всё ясно:

Хантер Байден — болван, его папа — коррупционер, история с назначением Байдена-младшего — криминал, импичмент — истерика, а Трамп целиком прав.

А теперь попробуйте представить себе такую ситуацию.

Демократы на волне скандала с Байденами заявляют:

Трамп — агент России (это они, кстати, заявляли и раньше), и вообще он прав только на 60%, а на 40% — неправ.

Как думаете, что будет с Байденами после того, как их демократические защитники объявят такое?

Будет следующее.

Республиканцы заявят, что 60% правды Трампа в деле Байденов означают, что демократы согласны с воровством в рядах их лидеров и что против них можно начинать уголовное разбирательство по делу о коррупции на высшем уровне.

На фоне этого лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси уйдёт в отставку, а значительное число их сторонников по всей стране тут же выйдут из рядов Демпартии.

А Байдены попадут, как минимум, на слушания в Конгрессе всё по тем же коррупционным преступлениям.

А потом, скорее всего, в тюрьму.

Понимая это, демократы категорически не вынимают язык из задницы. И никак не реагируют на обвинения в коррупции. Вместо этого они обвиняют «проплаченного русскими Трампа» в угрозе Америке и её ценостям.

Вам это ничего не напоминает, уважаемые?

Если нет, то поясним.

Есть у нас такой человек — Лёха Навальный. Основной вид его деятельности — антикоррупционные расследования.

Навального можно любить или не любить, но его расследования убийственно верны. И при этом — доказательны, поскольку базируются на официальной информации.

Не могу сказать, что видел все его сюжеты, но те, что видел, вызывают к себе полное доверие. На 100%.

Но это моё, оппозиционное мнение.

А вот мнение патриота Путина:

«Но Навальный… все его «расследования» — типичный образчик геббельсовской пропаганды по принципу 60/40 — 60 % правды и 40 % лжи, а может и больше. Это типичное оружие либерастов…сторонников хаоса».

Известно, что дурак способен в двух словах наговорить столько, сколько умному не удастся сказать в толстой книге. Ну, то, что Лёха проплачен Госдепом, мы тут даже не говорим.

Итак, что только что изрёк этот ужаскакойглупый и ужаскакойпатриотичный пацан?

1. Он признал, что больше половины информации в расследованиях ненавистного Навального таки правда.

Это означает, например, что Навальный прав, говоря о воровстве Костина, но только на 60%. Грубо говоря, влюблённый Костин, чтобы потешить Наилю, украл из ВТБ не 10 000 000, а только 6 000 000. И знаменитая табличка на скамейке в Нью-Йоркском Центральном парке стоит не 10 000 долларов, а только 6 000.

Ну, это же совсем другое дело, верно? Раз не 10 000 000, а только 6 000 000, то никакой коррупции нет. И Навальный — врун!

Поэтому надо не судить Костина с Наилей ( т.е. Байдена с его отпрыском), а прессовать Навального (т.е. Трампа).

Имея стерильно чистые мозги, этот поклонник Путина даже не отдаёт себе отчёта в том, он не только путиноид, но и клинтоноид, что БУКВАЛЬНО повторяет логику Хиллари Клинтон и её присных! Едва ли не дословно!

2. Это уже посерьёзнее, причём, значительно.

Пацан признал, что геббельс был на 60% прав.

«Доктор» йозеф геббельс, в числе прочего, называл нас 100% -ми недочеловеками. По мысли путиноидного задрота, это не совсем так! Мы недочеловеки только на 60%.

Тут трудно что-то возразть. Возможно, наш юный глупый путиноид на самом деле человек только на 40%. А может, он на все 100% недоумок, я ему не судья. Но я себя недочеловеком никак не считаю. И с моей точки зрения геббельс — 100% -ая мразь и лжец, даже если его ценят в Кремле. И даже ещё вернее — тем больше он мразь, чем больше его там ценят.

Для «наших» либерастов умная, красивая и богатая женщина — нонсенс. Даже просто умная и красивая. Для них Соболь и Новодворская — предел мечтаний, — пишет любитель президента Путина.

Безотносительно к Андрею Костину, просто глядя со стороны, беспристрастным взглядом, я не нахожу в Наиле Аскер-заде ни ума, ни красоты.

Я не вижу в ней абсолютно ничего, на чём можно было бы задержать мужской взгляд. От неё, правда, очень сильно несёт характерным ароматом свежеотпечатанных долларов, но это может нравиться только профессиональному альфонсу.

И уверен, что то же самое думает любой средний мужик.

Ведущая того же канала Татьяна Ремeзова выглядит многократно умнее и интереснее внешне, но ей не повезло, взгляд Костина остановился не на ней.

Хотя, кто знает, может быть, именно ей, как раз и повезло…

Да и вот это лицо мне как-то приятнее и кажется гораздо симпатичнее. Хотя бы потому, что на нём видны умные глаза.

Это Любовь Соболь.

У которой, судя по её глазам, даже в филейной части больше мозгов, чем в голове у автора обсуждаемой патриотической писульки.

И мы опять нисколько не шутим. И даже не ехидничаем, как обычно.

Вот посмотрите, что пишет в этой теме его коллега по безответной любви к Путину:

Владимир Берест:

А что плохого быть кремлеботом и путиноидом? Это же печать качества образования и воспитания. Если человек воспитан и образован, то он обязательно должен быть и кремлеботом и путиноидом. Если кто считает, что это — оскорбления, то он — идиот. А на идиотов обращать внимание неслед.

А вот что пишет полностью согласный с ним ещё один кремлебот, одновременно «воспитанный и образованный»:

Кваки Робокоп:

А ты, пи-тарасов, одну из ключевых фраз в статейке не прочухал мозгой? «Современная оппозиция это маргиналы, которым противен сам тезис успешный человек.» Почему ты прилюдно признаёшься в том, что ты есть МУДАК, ЛУЗЕР, а по сути вокзальное отребье? Для мужика это стрёмно. А если ещё и дети прочитают и подумают про себя — «а ведь мой <героический> папашка такой мудак, нытик и пиздун»

Narod:

Какой то словесный понос старца… А может быть скажете почему Путин категорически отказывается воссоздавать КГБ? Почему он боится чистки антигосударственной власти, о которой вы упомянули?

Кваки Робокоп:

Потому, что нафталиновый стукач, нет уверенности, что воссозданное КГБ тут же не завалят анонимками и «телегами» от «неравнодушных граждан». А ты уверен, хитрожопый абрам, что первый стукнешь на соседа, а не он на тебя?

Вот ЭТО у ниx теперь называется воспитанием и образованием.

А вот это — идеалом женской красоты и ума.

А Вот это —

спасителем России

А всё это вместе — патриотизмом.

Вон оно что, Михалыч!…

Едрит-твою… А мужики-то и не знали…

Источник: Конт

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