Мнение: И пришла тишина

А у нас во дворе нынче праздник- день тишины!
Дело все в том, что у одной трудновоспитуемой и злачной Дамы жила этакая маленькая собачка, породы звучащей как «ну ниху.. ничего себе!», но как-то по-древнекитайски.
Существо было перманентно обиженное эволюцией, и оттого люто ненавидящее все вокруг, включая собственную тень. Эту хрень на тоненьких тараканьих ножках перманентно колбасило от лютой злобы, оно истошно визжало на любой объект попавший в поле зрения, выкаченных как у Шварцнеггера во «Вспомнить все» буркалах.
Акт громогласной ненависти мог начаться с семи утра и далее в любое время, когда кадавру приспичит гадить и оглашать.
В общем любили ее не только лишь все.
А сегодня наконец карма распрямилась и жахнула! Здоровенный наш балтийский баклан, альфа стаи окучивающей нашу дворовую помойку, с лету снял существо и поволок в небеса. Вероятно, попутал с крысой, и я его понимаю.
С неба лился ультразвук и дерьмо.
Под дерьмом бежала Дама и подкидывая зонт угрожала небесам.
— Урод отдай Джульетту!
Как известно бойся своих желаний.
Бакланище осознал, что таких мерзких крыс не бывает в природе. Ну и отдал.
Джульетта спикировала с высоты примерно восьмого этажа.
И винтом вошла в лобовуху мирно-тихо стоящего скромного Геленвагена.
Дама на бегу мигом что-то для себя скалькулировав, не останавливаясь, пронеслась мимо и затихла в отдалении.
Через пол часа пришел геленвагенов папа и очень удивлялся где-то минут сорок- пятьдесят. Громко.
Потом удивленный все же отбыл вместе с тушкой в лобовухе. Наверно повез к орнитологам.
А у нас- теперь тишина.
(с) Дима Никулин
Источник: Конт
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