В Петербурге КамАЗ насмерть сбил пенсионерку

18.12.2019, 19:37, Разное

В Петербурге выясняют обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком, который сбил женщину. По данным
ИА «Невские новости», КамАЗ совершил наезд на неустановленную женщину, которой на вид около 70 лет. Пенсионерка умерла в больнице. По данному факту проводится проверка.



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