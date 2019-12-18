В Петербурге КамАЗ насмерть сбил пенсионерку

В Петербурге выясняют обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком, который сбил женщину. По данным
ИА «Невские новости», КамАЗ совершил наезд на неустановленную женщину, которой на вид около 70 лет. Пенсионерка умерла в больнице. По данному факту проводится проверка.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Журналист и блогер Денис Казанский рассказал о встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета. «Встреча проходила с Антоном Геращенко. Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Карина Мишулина после суда смогла восстановить доброе имя отца ценой карьеры / 22 ноября
- Медведев влепил пощечину потерявшему стыд Лукашенко / 4 ноября
- Мечты сбываются: Билли Айлиш спела дуэтом со своим кумиром детства Алишей Кис / 11 декабря
- «Ну и рогов тебе наставили»: Бузова упала в грязь лицом / 29 октября
- Поклонники Ирины Дубцовой не смогли посетить три концерта из-за организатора-мошенника / 17 декабря
- Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Джиджи Хадид и другие на вечеринке в честь 30-летия Тейлор Свифт / 15 декабря
- Мнение: 7-е. Ноябрь. 2019. / 7 ноября
- Галкин удивил Ирину Салтыкову снимком в костюме / 17 декабря