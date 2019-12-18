Премьеры РФ и Белоруссии обсудили взаимодействие в энергетике

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили по телефону интеграцию и взаимодействие в энергетике.
«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере», – сообщила пресс-служба российского кабмина, передает РИА «Новости».
Отмечается, что данный телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. В ходе него премьер-министры договорились о продолжении контактов.
Напомним, 7 декабря в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых последний назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.
Позже Лукашенко сообщил, что помимо встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 20 декабря могут также быть назначены несколько раундов переговоров с российской стороной по «больным вопросам» в экономике.
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