Генассамблея ООН приняла не устраивающую США и Украину резолюцию по борьбе с нацизмом

18.12.2019, 19:37, Новости дня

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против которой ранее выступили США и Украина.

Резолюция рекомендует государствам принять конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны», информирует РИА «Новости».

За резолюцию проголосовали 133 государства, против – два, воздержались – 52. Не поддержали резолюцию США и Украина.



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