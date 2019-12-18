Генассамблея ООН приняла не устраивающую США и Украину резолюцию по борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против которой ранее выступили США и Украина.

Резолюция рекомендует государствам принять конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны», информирует РИА «Новости».

За резолюцию проголосовали 133 государства, против – два, воздержались – 52. Не поддержали резолюцию США и Украина.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Журналист и блогер Денис Казанский рассказал о встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета. «Встреча проходила с Антоном Геращенко. Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать […]