Генассамблея ООН приняла не устраивающую США и Украину резолюцию по борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против которой ранее выступили США и Украина.
Резолюция рекомендует государствам принять конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны», информирует РИА «Новости».
За резолюцию проголосовали 133 государства, против – два, воздержались – 52. Не поддержали резолюцию США и Украина.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Журналист и блогер Денис Казанский рассказал о встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета. «Встреча проходила с Антоном Геращенко. Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство / 5 ноября
- Сеть, стой! Раз, два. / 28 ноября
- Чем заканчивались смех и музыка на пепелище? / 29 октября
- Мнение: Замануха для пенсионеров от НТВ / 2 декабря
- В Нижнем Новгороде таксисты забили до смерти отказавшегося платить пассажира / 8 ноября
- Ученые определили регулятор сна на генном уровне / 15 ноября
- Медицина и здоровье: Медики рассказали, что есть при изжоге / 13 ноября
- Новый год 2020: Креативные подарки для коллег по работе, сделанные своими руками / 4 декабря