Автоновости: Названы пять причин профессиональных болезней водителей

Много времени проводите за рулем? Не пожалейте времени на медицинское обследование. Водители незаметно для себя могут страдать самыми разными недугами, которые с возрастом обернутся тягостными походами по врачам.

Масштабное медицинское обследование водительской касты провели медики Гарвардского университета: основой для исследования стали медицинские карты таксистов за период в 13 лет. Оказалось, что одним из самых страшных врагов водительского здоровья являются вибрации, которые приводят к истиранию костной ткани. А еще водитель вынужден постоянно крутить головой (до 150 поворотов за смену). В итоге – межпозвоночные грыжи, радикулит и остеохондроз.

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Сидячий образ жизни провоцирует болезни сосудов, включая варикозное расширение вен, а нерегулярное питание приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Постоянное нахождение в атмосфере с повышенным содержанием вредных веществ (выхлопные газы и пары топлива) может спровоцировать склонность к онкологическим заболеваниям. Следствием нервной обстановки на дорогах может стать постоянное состояние стресса, приводящее к заболеваниям сердца.

И, наконец, еще одно неприятное следствие постоянного сидения – проблемы с мочеполовой системой, включая простатит, мочекаменную болезнь и эректильную дисфункцию. Вызывают эти заболевания нарушения кровообращения сосудов малого таза.

Эксперты, опрошенные "Российской газетой", уверяют, что водителям не следует пренебрегать регулярными профилактическими осмотрами, не доводя болезни до запущенной стадии, а также правильно регулировать свое кресло и три-четыре раза в день делать короткую разминку.

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