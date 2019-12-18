Ученные рассказали о влиянии режима сна на риск развития сердечных заболеваний

18.12.2019, 19:30, Разное

Ученые провели исследование, в ходе которого попытались установить связь между качеством сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты рассказали о влиянии режима отдыха на риск развития недугов.
В эксперименте приняли участие 385 292 здоровых добровольца, предрасположенных к указанным болезням. Испытуемые сдали образцы крови для определения уровня риска развития подобных заболеваний. Профессор Тулейна Лу Ци вместе с коллегами создал «новый сон», по итогам анкетирования «сов» и «жаворонков». Кроме этого, эксперты установили продолжительность ночного отдыха, присутствие бессонницы, частоту дневной сонливости и храпа. Сон оценивался по 5-бальной шкале, где наибольшая цифра была идеальным показателем, о чем сообщает Инфореактор. Ученые проводили опыт в течение 8,5 лет и зафиксировали 7 280 случаев инсульта или проблем с сердцем.

Результаты исследовательской работы показали, что имеющие здоровую оценку сна личности на 35% меньше сталкивались с риском развития вышеназванных заболеваний. Как пишет Политэксперт, люди, которые выбирают здоровый и полноценный отдых, в 7 раз меньше страдают от сердечно-сосудистых недугов.



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