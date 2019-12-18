В Киеве 17 декабря зафиксировали температурный рекорд. Об этом 18 декабря сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Столбик термометра в Киеве 17 декабря поднимался до +10,4 °C, что на 1,7 °C выше максимума температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1937 году.
Синоптики полагают, что 18 декабря есть высокая вероятно зафиксировать сразу два рекорда: максимальной и среднесуточной температуры воздуха.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Давайте разберем конфликт КСЖ и Печорина, а то обсуждаете у себя. Кто был в границах, кто нет, почему? И главное. Как надо было себя вести на месте КСЖ? А на месте Алисы можно было вести себя лучше? А на месте Печорина? И почему? Освежить в памяти можно здесь (3-4 серии). И вот еще. Кадр, не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Принуждение к безналу, лазерные светофоры и булка на 3D-принтере / 3 ноября
- Кризис подкрался. Шахтеры «ДНР» ждут украинских денег? / 7 декабря
- Медицина и здоровье: Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье / 5 ноября
- Кейт Миддлтон и Меган Маркл с принцами Гарри и Уильямом на поминальной службе в Королевском Альберт-Холле / 10 ноября
- «Трутся друг о друга»: проститутка Рыбка рассекретила роман Дурова с темнокожим парнем / 2 декабря
- Мнение: Думал в соцсетях врут, наговаривают на КПРФ. Оказалось правдой / 6 декабря
- Мать рэпера Тимати рассказала в Instagram о своих методах воспитания внучки Алисы / 9 ноября
- Мнение: Когда крымчане рванут на Украину? / 18 ноября