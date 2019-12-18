В Киеве 17 декабря зафиксировали температурный рекорд. Об этом 18 декабря сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра в Киеве 17 декабря поднимался до +10,4 °C, что на 1,7 °C выше максимума температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

Синоптики полагают, что 18 декабря есть высокая вероятно зафиксировать сразу два рекорда: максимальной и среднесуточной температуры воздуха.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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