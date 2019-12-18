В небе над Черным морем заметили НЛО

Над Черным морем в пределах Болгарии заметили НЛО. В Сети появилась видеозапись, на которой видно светящийся летающий объект. Знаменитый уфолог Скотт Уоринг высказал свои мысли по этому поводу.

Видео было снято несколько дней назад. Круглый светящийся объект с отверстием в центре пульсирует и медленно движется по ночному небу. Скот Уоринг отметил, что за последнее десять лет НЛО очень часто стали появляться именно над Черным морем. Но в других случаях наблюдались плоские летающие «тарелки», а не так как в этот раз.

Очевидцы утверждают, что видели на таких кораблях пилотов-пришельцев. Уфолог высказал свои предположения о существовании подводной инопланетной базы, размещенной в море. Летающий корабль видимо ждал, пока стечет вода, чтобы улететь за пределы земной атмосферы. Уоринг считает, что это было сделано для того, чтобы вода не замерзла снаружи, иначе судно не сможет держать баланс и разобьется или полетит по ненужной траектории.

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