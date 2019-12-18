В Греции обнаружены две покрытые золотом царские гробницы возрастом 3 500 лет

Американскими археологами из Университета Цинциннати обнаружены на территории Греции, около города Пилос, две древнегреческие царские гробницы, покрытые золотом. Исследователи определили их возраст в 3 500 лет.

Обе гробницы выполнены в форме толоса. Диаметр первой царской усыпальницы – порядка 12 метров, второй – 8,5 метра. Внутри захоронений археологи обнаружили различные предметы, включая золотые украшения с изображениями древнеегипетских божеств. Полы гробниц также были покрыты этим драгметаллом. Своей находкой исследователи подтвердили предположение историков о том, что жители древнего Пилоса занимались активной торговлей золотом в период «микенской цивилизации Греции» (1 650 – 1 100 гг. до н.э.), а главным покупателем являлся Египет.

Четырьмя годами ранее эти же археологи обнаружили на территории Греции другое место захоронения – могилу «Грифона-воина», в которой находились ювелирные украшения из золота и серебра, а также бронзовый меч, принадлежавший, возможно, одному из ранних правителей Пилоса.

Недавно исследователи, проводившие раскопки в Турции, обнаружили гробницу священнослужителей, внутри которой находились древние эпитафии. Тексты были выгравированные на ассирийском языке.

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