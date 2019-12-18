Мнение: Письмо: «Сама написала, сама приехала, обслужила и уехала»

А вот смешное очень письмо от девушки.

Разбирайте самостоятельно.

wertwert1

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Познакомился со мной парень в зале, добавились в инсту, он меня полайкал, я что-то протупила в ответ лайкнуть. Лицо я его не очень запомнила, а в инсте он вообще на себя не похож. Месяц ходила и на двух разных парней думала он или не он.

Ночь перед др моим. Открыла заготовленного вина, прибухнула и поняла, что ничего в моей жизни не происходит и вот уже 27 через час. 6 лет с М, пару лет фигни какой-то с Н, а я не молодею, часики эти еще, да и черт бы с ними.

Открыла инсту и написала ему. Спросила почему его не видно в зале. Слово за слово, сказал приедет ко мне на вино или сама приезжай. А у меня тяга к приключениям прошла так же быстро как появилась, легла спать.

На следующий день приглашал к себе, но не до того было, а через день столкнулись в зале. Он стал спрашивать часто ли пью одна, сказала, что не очень. И тут появился Н. (с которым пару лет фигни было). Н здоровается с А., а А. ему говорит, что я зову их пить вино. Я чуть не падаю под штангу, Н. смотрит на меня удивленно-брезгливо и молчит.

На выходных пишет А, зовет выпить вина у него и сходить куда-нибудь. Мне кажется эта последовательность странной, зову его сходить куда-нибудь. Он говорит да-да, просто полчаса у меня выпьем и поедем. Звучит вроде бы убедительно, решила съездить на такси.

Ужин, вино, он часто что-то спрашивает, а потом залипает в телефоне.

Потом убрал и диалог примерно:

А. Станцуй мне стриптиз, а я сниму на камеру

Я. Ха, и потом искать себя на просторах интернета? Давай, лучше ты, а я сниму.

А. Да меня там и так полно.

Я. Как это?

А. Я работал в ххх. Знаешь, была там?

Я. Охренеть! Слышала, конечно, но не была. А как ты кастинг туда проходил? Танцами, наверное, занимался?

А. Балетом, блин!

Показал, как проходил кастинг.

Я. И ты продолжаешь там выступать?

А. Не, я на пенсии. Встретил там девушку и стазу ушел. Расскажи мне твое самое экстремальное.

Я. Тебе? Да мне и рассказать нечего, вот у тебя полно историй, наверное. Я вообще пуффистик, нежный, добрый. (и положила на него ноги)

А. Ага, пушистики на меня ноги не кладут.

Секс.

А. а ты еще с кем-то в зале спала?

Я. Да.

А. Стой, ты же говорила, что у тебя было 2.

Я. Да.

А. Кто он?

Я. Ты его знаешь.

А. Черт, так это Н? Я еще подумал, когда он подошел, странно как-то подкатывает.

Я. Да. Ты его знаешь?

А. Мы тренировались вместе, но он был совсем зеленый, когда я его учил. Потом вырос в нормального такого парня. А чего ты, он хороший парень, на бехе.

Я. Он младше меня.

А. Ну и что, всего пару лет. Значит, ты его не любишь.

Я. Любила его, но сделала все, что могла.

А. Если любят, то пишут, звонят, преследуют.

Я. На свете 3 миллиарда мужчин, зачем за кем-то гоняться?

А. Значит, ты его не любишь.

Я. Да, он меня обидел. Я улетела, позвонила ему, а он стал петь песню алкоголичка.

А. Это же просто шутка.

Я. Офигенная шутка. Назвать алкоголичкой. А ты спал за деньги?

А. Да, и если бы ты вела себя по-другому у тебя тоже был бы айфон, 11 был бы. (он пару раз фыркал, когда видел мой самсунг).

Я. Думаешь?

А. В зале ходишь вся такая, как на говно смотришь, нужно быть приветливее, а тут лежишь такая открытая. Там где надо ты тормозишь, а где не надо действуешь. У тебя есть потенциал, но, ну ты ппц, конечно. Так нельзя.

Я. Да ну, это нереально. Недавно парень, один раз встретились, стал спрашивать номер карты, чтобы деньги за билет на концерт мне скинуть. Я подумала, что нельзя же быть таким лохом.

А. Черт! Ну, ты точно дура. (толкнул речь, как выманить денег из парня).

Я. Классно у тебя получается, я так не умею, хочешь отдам тебе мой инста в управление? Доход поделим пополам.

А. Хочешь я тебе помогу? Научу как соблазнять мужчин, чтобы не трахаться с ними.

Я. Научишь?

А. Да, смотри, что нужно делать.

А. Презервативы закончились, я думал, один раз. Сгоняй в аптеку.

Я. Нее.

А. Сгоняй, будет классно, хочу еще раз, ну сгоняй.

Я. Не пойду.

Вызвала такси, в машине сообщение прислал с адресом аптеки, ответила, что уже дома.

На следующий день в зале подошел мужик, один раз с ним болтала. Он в тот раз стал рассказывать, что тренил раньше в москва-сити и тд. Я офигела как-то и ушла пораньше. Сказал, что в тот раз сбежала, не успел взять номер. Позвал на кофе, я не могла, позвал через пару дней на свидание. Согласилась. ОЗ у него сильно выше моей, у меня вообщем-то ничего примечательного кроме накаченной задницы нет. Стремно мне с ним идти на свидание, аж в ресторан, с кофе в маке как-то уютнее.

Вот сижу и думаю. А. же прав, говоря, что я дура. Сама написала, приехала к нему, обслужила и уехала, как он еще мне счет выставить не догадался, хорошо хоть в аптеку не побежала. Любви на горизонте нет и не предвидится, может, нужно научиться хоть что-то получать? Если верить рецепту А., то нужно быть милой со всеми, но не трахаться. Но тут и ЗВ сразу спеет, да кому нужны эти айфоны, когда можно ходить злобным гризли и трахаться с КСЖ.

Я вообще думала, что мне нужно планку притязаний снизить, чтобы начать нормальные отношения, снизила, блин, до профессионала и тот мужик мне вообще не по уровню. Или нужно пробовать, а там облом так облом, влезть-то в какой-нибудь дефолт с онегиным еще успею.

Источник: Эволюция

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