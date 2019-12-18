Skoda оснастила Kamiq и Scala 1,5-литровыми двигателями с отдачей в 150 лошадиных сил

Крупный чешский производитель автомобилей Skoda Auto оснастил две свои модели 1,5-литровыми двигателями с отдачей в 150 лошадиных сил. Речь идёт о городском кроссовере Kamiq и 5-дверном хэтчбеке Scala.

Говоря о модели Skoda Kamiq, стоит отметить, что 4-цилиндровый бензомотор, о котором идёт речь, благодаря обеспечению машине отдачи в 150 «лошадей» может считаться наиболее мощным из 5-ти двигателей, доступных для автомоделей. 1.5 TSI поставляет с технологией ACT (Active Cylinder Management) и сажевым фильтром. Автоматика системы Stop / Start и рекуперация энергии торможения обеспечивают агрегату соответствие всем действующим нормам выбросов. 1.5 TSI используется механическая КПП на 6 ступеней либо 7-ступенчатая DSG. Благодаря сажевому фильтру минимизируются выбросы твёрдых частиц.

Что касается автомодели Skoda Scala, также доступной теперь с бензомотором 1,5 TSI с отдачей в 150 «лошадок», её будут поставлять на все основные европейские рынки. Как и Kamiq, Scala 1.5 TSI может сочетаться с 6-ступенчатой МКПП или 7-ступенчатой роботизированной DSG. Посредством пакета опций Sport Chassis Control можно на 15 миллиметров понизить подвеску хэтчбека.

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