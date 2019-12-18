Минобороны опровергло сообщения о пролете российских бомбардировщиков через Иран

Минобороны РФ заявило, что сообщения израильской прессы о полетах российских бомбардировщиков в воздушном пространстве Ирана не соответствуют действительности.
«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве – фейк», – сказали в военном ведомстве, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что российские бомбардировщики Ту-22М3 якобы сократили время полета в Сирию с помощью пролета через воздушное пространство Ирана.
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