Минобороны опровергло сообщения о пролете российских бомбардировщиков через Иран

Минобороны РФ заявило, что сообщения израильской прессы о полетах российских бомбардировщиков в воздушном пространстве Ирана не соответствуют действительности.

«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве – фейк», – сказали в военном ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что российские бомбардировщики Ту-22М3 якобы сократили время полета в Сирию с помощью пролета через воздушное пространство Ирана.

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