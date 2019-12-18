Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 364-IX «О внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», информирует пресс-служба главы государства.

Президент вернул закон со своей подписью в парламент.

«В ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»… цифры «2019» заменить цифрами «2020», – сказано в тексте документа.

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Проект закона №2569 внесли в Раду 10 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый замглавы фракции Александр Корниенко. 12 декабря парламент принял документ за основу и в целом. 17 декабря документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков говорил, что парламент намерен разработать новый закон об особом статусе Донбасса. Нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук заявляла, что новый документ об особом статусе депутаты разработают после Нового года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз – до 31 декабря 2019 года.

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, России, Франции и Германии. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели свои первые двухсторонние переговоры. «Четверка» договорилась до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также политики обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

После саммита Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, закрепляющих особый статус Донбасса «на постоянной основе». Зеленский сказал, что действующий закон об особом статусе Донбасса нужно продлить на год. Он подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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