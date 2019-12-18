Ашманов назвал признаки интернет-зависимости у пользователей смартфонов

Зависимые от гаджетов люди становятся асоциальными, не различают реальный и виртуальный мир, а также становятся легкой добычей для мошенников, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов.

В Фонде общественного мнения провели исследование, согласно которому отношение россиян к гаджетам ухудшилось. За последние 5 лет выросло число людей, уверенных, что электронные устройства ограничивают их свободу и приносят больше вреда, чем пользы.

«Существует довольно большое количество исследований про цифровую зависимость. На сегодняшний день большинство тех, кто долго используют гаджеты, в том числе и смартфоны, становятся зависимыми. Такие люди испытывают сильнейший стресс, если забыли смартфон дома, или его разбили, потеряли», – говорит Ашманов.

В итоге происходит нарушение социализации, особенно у подростков, отмечает эксперт. Зависимые начинают жить в виртуальной реальности, часто не чувствуют границу между настоящим и цифровым миром. У многих наблюдается потеря веса, аппетита, интереса к жизни, а также появляется склонность к суициду.

«Нужно понимать, что в виртуальной реальности есть вероятность встретиться с недружелюбными, враждебно настроенными людьми, или даже манипуляторами и мошенниками. Распознать данную опасность цифровая зависимость не дает, потому что без контакта с внешним миром теряется иммунитет», – поясняет Ашманов.

Эксперт считает, что проблему стоит решать путем снижения контакта с девайсами.

Ранее на тему зависимости от гаджетов высказался глава Сбербанка Герман Греф. Он заметил, что нынешние школьники слишком много времени проводят со своими устройствами.

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