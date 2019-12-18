Шаг вперед: племянница скандального эмира Дубая снялась для обложки глянца

За жизнью арабского шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума последнее время пристально наблюдает весь мир. О жестоких нравах эмира Дубая давно ходили легенды, а последние события — побег его жены принцессы Хайи в Европу и дочерей, принцессы Латифы и Шамсы, насильно возвращенных домой, — привлекали к его персоне еще больше внимания.

Не все так строго в его семье — будто бы доказывает эмир, разрешая своей племяннице — 34-летней Шейхе Латифе аль-Мактум — сняться для обложки глянца. В развевающемся на ветру платье Prada она позирует на фоне небоскребов, а в интервью журналу Villa88, называющим себя проводником в мир люкса Объединенных Арабских Эмиратов, рассказывает о своей жизни. Впрочем, насколько откровенным будет этот разговор, нетрудно предположить.

Шейха Латифа аль-МактумШейха Латифа Аль Мактум — дочь одной из многочисленных сестер эмира Дубая. В отличие от родных дочерей Мохаммеда, она ведет довольно светский образ жизни: полгода живет в Дубае, полгода — в Европе, в Нормандии, где она усиленно тренируется в конном спорте. В 2008 году она участвовала в Олимпийских играх в Пекине, в 2019-м — заняла второе место на Emirates Show Jumping Championship. В следующем году Латифа планирует отправиться на летнюю Олимпиаду в Токио, представив свою страну в конном виде спорта. В анонсе журнала Villa88 говорится, что разговор в интервью пойдет о ее карьере, борьбе, травме, которая изменила ее жизнь, и любимой собаке Логи.

Шейха Латифа на соревнованиях в Дохе, 2006 год

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