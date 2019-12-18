Фигуристке Медведевой дали ценные рекомендации перед операцией

Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Левон Арутюнян высказал свое мнение на этот счет. Доктор уверен, что чемпионку не устраивает кончик носа. Как успел отметить специалист, он утолщенный, притом что спинка носа визуально мала.

По словам Левона, к нему часто обращаются пациенты с подобными жалобами. Как правило, после операции они пребывают в восторге, любуясь своим отражением. Ведь даже самые незначительные изменения носа в корни поменяют ваше лицо в целом.

Эксперт отметил, что с точки зрения эстетики маленький кончик носа будет гармоничнее смотреться с чертами лица Медведевой, сообщает Пятый канал. Но если она решится на операцию, есть риск, что она потеряет индивидуальность.

«Сейчас многие стремятся к маленькому, немного курносому носику. Это тренд – так называемый «инстаносик», – поведал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 18 декабря на заседании Кабминет Министров Украины одобрил постановление «Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины», что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом проинформировал правительственный портал. Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства […]