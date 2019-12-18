С 2010 года более 4 млн украинцев остались заграницей – Дубилет

С 2010 года более 4 млн украинцев остались заграницей. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет 18 декабря в Telegram.
По его словам, миграция из Украины носит цикличный характер и постоянно растет.
Исключение составил 2014 год, когда количество выехавших уменьшилось.
«Судя по всему, это связано с началом войны, а также с отсутствием учета миграции на оккупированных территориях», — объяснил Дубилет.
По словам министра, его удивило, что безвизовый режим существенно не повлиял на итоговое количество мигрантов. По мнению Дубилета, это объясняет перераспределением, так как украинцы стали меньше выезжать в Украину и больше – в Европу.
«Будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома», — добавил он.
11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.
По данным Госстата, к началу 2019 года в Украине проживало 42,14 млн человек.
В июле глава консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщала, что с 2014 года количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз.
По данным Евростата, Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в Европейском союзе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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