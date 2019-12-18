Рабинович заявил, что оппозиция остановила “вакханалию беззакония” при рассмотрении законопроекта о рынке земли

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что парламентской оппозиции удалось «вакханалию беззакония» при рассмотрении законопроекта о рынке земли. Об этом он написал Facebook.

«Вчера, когда хотели протащить незаконно через комитет преступный и антиукраинский закон о продаже земли, были две фракции, которые остановили эту вакханалию беззакония. Это «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Батьківщина» [Юлии] Тимошенко. И, несмотря на огромные политические противоречия с фракцией Тимошенко, я признателен членам этой фракции за то, что они вместе с нами встали на защиту земли», – написал Рабинович.

Он добавил, что на заседании аграрного комитета 18 декабря «благодаря жесткой позиции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и «Батьківщини» руководство Рады под протокол заявило, что рассмотрение [проекта] закона о продаже земли пройдет строго по регламенту, со всеми правками и сравнительными таблицами».

«Это означает, что до февраля – марта следующего года вопрос о продаже земли не будет решаться. Поверьте мне, это большая победа, потому что «под елочку» иностранным корпорациям могли положить нашу землю, а сейчас этот вопрос хотя бы отодвинут», – написал Рабинович.

Депутат добавил, что, «зная креативность молодой новой команды», боится, что «в любой момент все может поменяться».

ОТЧИТЫВАЮСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ.Вчера, когда хотели протащить незаконно через комитет преступный и антиукраинский… Posted by Vadim Rabinovich on Kolmapäev, 18. detsember 2019

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители начали разгонять митингующих после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадало 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек.

26 митингующих задержали, вечером их отпустили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно неизвестно, был ли этот человек участником акции протеста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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