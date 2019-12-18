Нардеп Янченко о законе, касающемся депутатской неприкосновенности: Звучат заявления, что мы сделали чуть ли не хуже, чем было. Это ложь

Критика принятого сегодня Верховной Радой законопроекта №2237 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» является необоснованной. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразила нардеп от «Слуги народа», заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

«Я считаю это историческим решением. Мы сделали то, на что не решались депутаты предыдущих восьми созывов. Поэтому мне даже смешно читать некоторых депутатов прошлых созывов, которые теперь рассказывают, как нам нужно было голосовать. Некоторые активисты и политики решили «хайпануть» на этом законопроекте. Звучат громкие заявления, что мы сделали чуть ли не хуже, чем было. Это не просто манипуляции – это откровенная ложь. Мне кажется, тут даже объяснять не нужно: то, что было, и то, что стало, – это просто небо и земля. Некоторые говорят, что мы дали какие-то невероятные полномочия главе ГПУ. Но мы лишь сократили ему объем работы, который он должен проделать, чтобы дать ход делу по определенному нардепу. Внесение дел в Единый реестр досудебных расследований – это не право и не привилегия, а обязанность. Прокурор должен внести дело в ЕРДР не позднее, чем через 24 часа после заявления о преступлении. В противном случае заявитель может обратиться в суд», – подчеркнула Янченко.

По ее словам, принятый закон позволит правоохранительным органам сохранять тайну следствия при расследовании дел в отношении народных депутатов.

«Давайте просто сравним, как было и как стало. Если есть подозрения в отношении конкретного депутата и по нему хотят проводить расследование, собирать доказательства, проводить обыски, задерживать – в этот процесс включалась целая махина в виде Верховной Рады. Фактически генпрокурор должен был приходить на регламентный комитет, объяснять там свою позицию, уговаривать депутатов вынести вопрос на рассмотрение во время пленарного заседания. Потом опять-таки он должен был выступать в зале и объяснять, почему вообще решили собирать доказательства против этого депутата. И нужно было получить 226 голов. То есть процедура была очень сложная и труднореализуемая. За восемь созывов неприкосновенность точечно сняли лишь с 19 нардепов. Сейчас же этим вопросом будут заниматься сами правоохранительные органы, сохраняя тайну следствия. Им больше не нужно умолять депутатов. Сейчас правоохранители смогут вносить дела в ЕРДР и собственно начинать следственные действия. А разрешения на них будет выдавать генпрокурор», – сказала нардеп.

Она отметила, что некоторые парламентарии пытались сохранить депутатскую неприкосновенность.

«Понятно, что такой шаг нравится не всем. Есть нардепы, которые не хотят отмены депутатской неприкосновенности. Они пытались оставить ее в той или иной мере. Но наша фракция осталась непреклонной. Мы обещали, что снимем ограничения, которые мешали расследовать преступления народных депутатов – и мы это сделали. И главное – вложились в сроки, которые и планировали. С 1 января 2020 года, когда в силу вступит новая редакция Конституции. Одновременно вступят в силу изменения к другим законам Украины, где также упоминается неприкасаемость. Это касается Уголовного процессуального кодекса, закона о статусе народного депутата и закона о регламенте Верховной Рады», – резюмировала Янченко.

Согласно принятому 18 декабря закону, данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований имеет право вносить генеральный прокурор Украины. Кроме того, согласно принятым поправкам, ходатайства о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведении других следственных розыскных действий в отношении нардепов должны быть согласованы с генеральным прокурором. Эти ходатайства может поддержать глава ГПУ, а не парламент, как было раньше.

В первом чтении проект закона №2237 приняли 3 декабря. 17 декабря профильный комитет поддержал поправки к документу. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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