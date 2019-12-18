Москва отреагировала на принятие Чехией закона о дне памяти по событиям 1968 года

Принятие Чехией закона о дне памяти по событиям 1968 года вряд ли поспособствует успешному сотрудничеству с Россией, заявили в российском МИД.
«С большим разочарованием узнали о принятом в Чехии законе, признающем 21 августа «Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году». Подобный подход партнеров противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве (26 августа 1993 года)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД напомнили, что в указанном договоре стороны заявили о желании окончательно подвести черту «под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».
Желание Праги вернуться к событиям полувековой давности для включения их в сегодняшний политический контекст и «нежелание перелистнуть эту страницу истории», которая «омрачает атмосферу российско-чешских отношений» не будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества, заключили в МИД.
Напомним, в декабре сенат Чехии поддержал закон, согласно которому 21 августа объявляется днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора.
Инициатива стала реакцией на предложение российских депутатов-коммунистов признать ветеранами боевых действий участников ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года.
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