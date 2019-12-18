Закирова о роспуске лейбла MALFA Фадеевым: «Прибыли больше нет»

Наргиз Закирова дала интервью в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак», где заявила, что она является причиной роспуска лейбла Фадеевым. Как сказала певица, у продюсера больше нет прибыли от MALFA.

На днях композитор озвучил свою версию происходящего, заявив, что в компании длительное время работал некомпетентный менеджер, распространявший закулисные интриги. Кроме этого, он обманывал Фадеева в финансовом плане. Теперь Закирова решила высказать телеведущей свою теорию о причине роспуска MALFA. Согласно утверждению артистки, лейбл распался из-за ее ухода. «Действующий артист ушел, лошадка больше не поедет на гастроли, прибыли больше нет», — отметила бывшая подопечная владельца лейбла. По словам представительницы российской эстрады, разлад в коллективе организации начался не 2 года назад во время болезни продюсера.

Фадеев изначально уделял Закировой меньше внимания, чем Ольге Серябкиной и относился к исполнительнице, как к посредственности. Во время работы в лейбле Наргиз Пулатовна выступала на концертах со старыми песнями режиссёра. За все время сотрудничества он, по сути, написал для певицы 2 хита: «Я не твоя тайна» и «Ты моя нежность». При этом знаменитость утверждает, что когда пришла на лейбл, музыкант обещал создавать для нее рок и устроить дуэт с Мерилином Мэнсоном.

По словам артистки, подопечные композитора находились у него на обеспечении. «Я однажды попросила у него ушные мониторы, мне отказали. О каких платьях, о каких образах он говорит? Я все создавала сама», — высказалась звезда.

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