Настя Каменских привела в восторг поклонников голым фото

Настя Каменских решила порадовать аудиторию в Instagram сексуальным голым фото. Судя по комментариям, певица привела поклонников в неописуемый восторг.

Все знают о любви супруги Алексея Потапенко к демонстрации откровенных образов, из-за чего она много раз оказывалась в списке самых сексуальных представительниц шоу-бизнеса. Как отмечают многие, рэперу повезло, поскольку его жена является обворожительной красоткой. Сразу после бракосочетания музыкант разместил провокационное фото Каменских на странице в соцсети, чем порадовал толпы фанатов. Теперь сама певица захотела подразнить поклонников, разместив сюжет, на котором запечатлена абсолютно голой. «Женщина — это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа», — подписала кадр знаменитость.

Подписчики звезды эстрады были очень щедры на комплименты в адрес кумира. Многие не забыли оценить прекрасную исполнительницу. «Очень нежно», «Молодец, так держать», «Такая вкусная», — писали фолловеры. Некоторые сравнили Настю Каменских с американской обладательницей пышных форм Ким Кардашьян. В то же время нашлись и те, кто раскритиковал голое фото супруги продюсера и заявил, что это перебор.

Артисты выступают вместе на одной сцене с 2006 года, но романтические чувства между ними возникли значительно позже. Ранее Потап был женат на Ирине Горовой, с которой у него родился сын. Союз пары продлился недолго и, согласно слухам, последние 5 лет они жили раздельно.

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