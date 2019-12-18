В Англии полицейский и еще 15 мужчин арестованы за изнасилования несовершеннолетних

18.12.2019, 18:58, Новости дня

В городе Галифакс в Англии арестованы 16 мужчин, которые подозреваются в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, информирует Daily Mail.

Издание со ссылкой на заявление полиции сообщает, что жертвами преступников были как минимум три девочки, которым на тот момент было от 13 до 16 лет. Уточняется, что речь идет о событиях 2006 – 2009 годов.

Одним из арестованных по данному делу является 35-летний полицейский Амджад Дитта, который уже отстранен от службы. При этом, по информации Daily Mail, среди остальных подозреваемых только у одного британское имя, а имена других указывают на их ближневосточное происхождение.

Кроме того, отмечается, что помимо изнасилований они обвиняются в распространении запрещенных веществ.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о суде над бандой мигрантов, которые годами насиловали малолетних британок.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 18 декабря на заседании Кабминет Министров Украины одобрил постановление «Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины», что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом проинформировал правительственный портал. Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика