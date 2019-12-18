В Англии полицейский и еще 15 мужчин арестованы за изнасилования несовершеннолетних

В городе Галифакс в Англии арестованы 16 мужчин, которые подозреваются в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, информирует Daily Mail.

Издание со ссылкой на заявление полиции сообщает, что жертвами преступников были как минимум три девочки, которым на тот момент было от 13 до 16 лет. Уточняется, что речь идет о событиях 2006 – 2009 годов.

Одним из арестованных по данному делу является 35-летний полицейский Амджад Дитта, который уже отстранен от службы. При этом, по информации Daily Mail, среди остальных подозреваемых только у одного британское имя, а имена других указывают на их ближневосточное происхождение.

Кроме того, отмечается, что помимо изнасилований они обвиняются в распространении запрещенных веществ.

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