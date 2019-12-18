Найден признак повальной нищеты в России

Жители России тратят на еду более 30% всех доходов, а многие и того больше. Это свидетельствует, что большинство населения «сверхдержавы» живет очень бедно.

На этот факт обратил внимание пользователь Twitter под ником Профессор Преображенский.

«Известно: чем выше доля трат на еду, тем беднее люди. Россияне тратят на еду более 30% своих доходов», – написал блогер.

Он привел показатели других стран:

французы – 13%;

немцы – 12%;

финны – 12%;

австрийцы – 12%;

британцы – 10%.

Известно: чем выше доля трат на еду, тем беднее люди.

Россияне тратят на еду более 30% своих доходов.

Для сравнения:

Французы — 13%

Германцы — 12%

Финны — 12%

Австрийцы — 12%

Британцы — 10%. pic.twitter.com/EQzUmmYpoI

— Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 17, 2019

Пост вызвал живое обсуждение. «Уверен,что в комментариях мы сейчас увидим «Как можно сравнивать? Они там в проголодь на устрицах живут, а мы макарошки от пуза трескаем», – предвосхитил возможные комментарии о российской жизни один из пользователей.

Ему ответила пользовательница Алена: «То, на что трачу более 40%, едой вряд ли можно назвать».

К слову, люди опубликовали скриншот из опроса в группе микрозаймов. Он показал, что у многих траты превышают даже 60% доходов.

«Какие 30%? В регионах на еду уходит почти 80% + остальные на ЖКХ! Да и в Москве, там где многодетные или одинокие пенсионеры, тоже до 80% на еду!», – написала Лидия Глушко.

Понятно, что результаты подобных исследований — это всегда средняя температура по больнице вместе с моргом. Разброс уровня доходов в стране огромен.

Что брать за точку отсчета? Может быть, модальную, в смысле самую распространенную в стране, зарплату в 23 тысячи рублей? Или — гулять так гулять! — медианную в 34 тысячи? Что ж, если на еду тратится треть от этих сумм, то у людей наших в массе очень скверный и скудный стол.

Если в семье двое работающих, каждый получает тысяч по тридцать (в регионах, это считается хорошо), и они воспитывают, допустим, двоих детей, то питание обходится примерно в 5 тыс. рублей на человека. Это значит, что семья сидит на макаронах, картошке, рисе и дешевых полуфабрикатах. А к чаю покупает в лучшем случае синтетические рулеты, которые лежат на полках магазинов по полгода.

На двадцать тысяч рублей семья может себе позволить более-менее сносное меню, если один из взрослых посвятит этому вопросу массу времени — будет целенаправленно караулить акции в магазинах, начнет готовить из недорогих свежих продуктов более сложные блюда, станет сам делать выпечку… Совмещать все это с работой практически невозможно, но иначе не прокормиться.

Жить так, вечно гоняясь за скидками, все взвешивая в граммах и просчитывая до копейки, — безумно тяжело и тоскливо. Недавно была свидетелем сцены в магазине.

Продавец, пробивая на кассе покупки, традиционно предлагает по акции шоколад, тушенку, какие-то вафли, покупатель мотает головой, продавец что-то щебечет про икру к Новому году — и тут человек взрывается. «Да не хочу я ничего, не могу больше! — кричит он. — И так уже вся жизнь по желтым ценникам! И так в корзине одна „красная цена“!»

Я не удержалась, присмотрелась к тому, что купил нервный товарищ — плавленные сырки, в которых нет сыра, какая-то ярко-розовая колбаса, «бычки в томате», пара упаковок «крабовых» палочек, пачка пельменей рублей за сто, кетчуп и какая-то замазка на хлеб. Все самое дешевое. Самое бессмысленное и беспощадное.

Знаете, я с иронией отношусь к фанатикам ЗОЖ, но вот шутить над другой крайностью — над тем, каким мусором могут заполнять люди свои желудки, — у меня не получается. Это страшно.

Волосы начинают шевелиться, стоит иной раз почитать отзывы наших граждан на сайтах магазинов или на кулинарных порталах. Там на полном серьезе обсуждают, сколько граната содержится в соке за 50 рублей, спорят о том, можно ли давать детям сосиски за 40 рублей, делятся рецептами салата «Дефолт» и запеканки «Прожиточный минимум».

Да и статистика продаж продовольственных товаров говорит о грустном. В последнее время, вроде бы, незначительно упали продажи колбасы — но только потому, что она стала слишком дорогой, и народ массово перешел на курицу. Ее среднестатистический россиянин съедает теперь 35 кг в год.

А вот говядины — меньше 15 кг, и сохраняется тенденция к снижению.

Примерно так же и с рыбой: на каждого россиянина приходится от 10 до 15 кг в год (данные сильно разнятся), и потребление падает. Овощей средний житель России съедает около 100 кг при норме в 140, фруктов и ягод — примерно 75 кг, хотя рекомендуется 120.

При этом у нас очень популярны крахмальные покупные соусы — на каждого взрослого уже приходится полкило майонеза в месяц.

Хандру россияне любят заедать кексами на маргарине и прочими незатейливыми дешевыми сладостями.

Сахара потребляют примерно 39 кг в год, что на 15 кг больше рекомендуемого объема.

С таким же рвением налегают на мучное.

Неутешительна и медицинская статистика. Больше половины хронических болезней в нашей стране вызваны неправильным питанием. Люди наедают себе диабеты, сердечно-сосудистые заболевания, сажают желудок и кишечник, убивают печень, усугубляют депрессии и неврозы. Сегодня 54% мужчин и 59% женщин имеют проблемы от лишнего веса, а диагноз ожирение ставят уже чуть ли не каждому десятому ребенку.

В Западной Европе люди тратят на еду в среднем десятую часть своих доходов. У нас — кто-то треть, а кто-то и ползарплаты. Но при этом покупают заведомую дрянь, поскольку не могут себе позволить качественные продукты.

Такие уж у народа заработки. Хотя даже при самых низких доходах как-то умудряются изворачиваться — оставляют на продукты тысяч двенадцать на семью из трех человек, к примеру. Остальное уходит на коммуналку, кредиты, лекарства, одежду…

Треть бюджета на еду — это, скорее, некая психологическая грань, которую людям не хочется переступать. Эксперты говорят об отсутствии в России культуры питания.

Действительно, у нас к еде нередко относятся с пренебрежением, даже презрением, доводя до абсурда призывы не делать из нее культа.

Дескать, не хлебом единым. Ведь хочется позволить себе и другие блага — нематериальные, удовлетворить иные потребности — высшие.

Но люди бедны, на все не хватает. Это ввергает в уныние. И утешаются многие, как это ни парадоксально, едой. Причем в самом вредном варианте — дешевыми пирожными и колбасой на фосфатах. Какое уж тут здоровье нации?

Марина Ярдаева

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