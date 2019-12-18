Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания, названа причина

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко отказался давать показания следователю. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат Виталий Галенченко.

По его словам, Антоненко воспользовался своим правом, предусмотренным ст. 63 Конституции — лицо не несет ответственность за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи и родственников, круг которых определяется законом.

«Такой поступок обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет некая предвзятость», — написал правозащитник.

Адвокат также подчеркнул, что в дальнейшем Антоненко будет давать показания, однако сначала необходимо убедиться в непредвзятости следствия. Галенченко добавил, что на сегодняшний день Антоненко находится в ИТС, а не СИЗО. Свою вину он не признает, при этом отрицает все факты, которые связывают с ним в этом деле.

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