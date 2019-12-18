«Где взять деньги?» Зеленскому задали неудобный вопрос о пенсии — видео

Визит президента Украины Владимира Зеленского в одно из сел Киевской области запомнился инцидентом с местным пенсионером, который задал главе государства неудобный вопрос о крайне скромном размере своей пенсии, несмотря на стаж работы в 40 лет.

В этой связи житель Красной Слободки поинтересовался у президента, когда эта сумма увеличится.

Момент попал на видео и мгновенно разлетелся в Сети.

«С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, ну, дайте хоть время», – растерянно ответил Зеленский.

При этом один из представителей его делегации улыбнулся и посоветовал пенсионеру пока продолжать «работать и подрабатывать».

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