«Где взять деньги?» Зеленскому задали неудобный вопрос о пенсии — видео

18.12.2019, 18:57, Разное

Визит президента Украины Владимира Зеленского в одно из сел Киевской области запомнился инцидентом с местным пенсионером, который задал главе государства неудобный вопрос о крайне скромном размере своей пенсии, несмотря на стаж работы в 40 лет.

В этой связи житель Красной Слободки поинтересовался у президента, когда эта сумма увеличится.

Момент попал на видео и мгновенно разлетелся в Сети.

«С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, ну, дайте хоть время», – растерянно ответил Зеленский.

При этом один из представителей его делегации улыбнулся и посоветовал пенсионеру пока продолжать «работать и подрабатывать».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 18 декабря на заседании Кабминет Министров Украины одобрил постановление «Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины», что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом проинформировал правительственный портал. Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика