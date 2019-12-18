Срочники, попавшие под танковый обстрел, отсудили у Минобороны 6 млн рублей

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить 6 млн рублей компенсации трем бывшим солдатам, попавшим под обстрел на учениях. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката потерпевших Дмитрия Герасимова.

Бывший рядовой Дмитрий Пахмутов получит три миллиона рублей, его сослуживцы Вадим Габидуллин и Арсен Османов — два миллиона и один миллион рублей соответственно.

В сентябре 2017 года шестеро военнослужащих оказались в зоне танковых стрельб на полигоне в Ленинградской области. Один из них погиб на месте, пятеро пострадали. Габидуллин в результате происшествия стал инвалидом третьей группы, Пахмутов — инвалидом второй группы, Османов провел в госпитале 67 дней, его до сих пор беспокоят боли.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В ночь с 18 на 19 декабря депутаты от партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» заблокировали работу аграрного комитета Верховной рады, после чего между представителями пропрезидентской партии «Слуга народа» и оппозиционерами произошли стычки, сообщают украинские СМИ. Подробности инцидента приводит украинское издание «Левый берег». Возглавляемый депутатом от «Слуги народа» Николаем Сольским комитет начал рассмотрение […]