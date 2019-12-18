САП и НАБУ призвали Зеленского ветировать закон, касающийся неприкосновенности нардепов

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро призывают президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон, касающийся неприкосновенности народных депутатов. Об этом говорится в заявлении двух ведомств, опубликованном пресс-службой САП в Facebook 18 декабря.

«Законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев. Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности», – сказано в заявлении.

НАБУ, которому подследственны нардепы, а также САП, осуществляющая процессуальный надзор в уголовных производствах антикоррупционного бюро, «глубоко обеспокоены», так как согласно законопроекту, внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований может только Генеральный прокурор Украины.

Эта норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуров САП, которым нужно будет убеждать генпрокурора в необходимости начала расследования.

«Это – лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект №2237. Кроме них, есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции», – заявили ведомства, отметив, что готовы присоединиться к процессу доработки документа.

Проект закона №2237 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» Верховная Рада приняла во втором чтении сегодня.

За проголосовал 291 народный депутат, документ не поддержали нардепы от «Голоса», «Батьківщини» и «Европейской солидарности».

Кроме прочего, в документе учтены поправки, согласно которым ходатайства о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведении других следственных розыскных действий в отношении нардепов должны быть согласованы с генеральным прокурором. Эти ходатайства может поддержать глава ГПУ, а не парламент, как было раньше.

В первом чтении проект закона №2237 приняли 3 декабря. 17 декабря профильный комитет поддержал поправки к документу. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности. 11 сентября закон подписал Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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